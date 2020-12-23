В 10.05 во вторник на федеральной трассе «Дон» в Богучарском районе автомобиль «Скания G380» с полуприцепом «Шмитц» под управлением 25-летнего жителя Тульской области на полном ходу врезался в стоящий на обочине полуприцеп SDC ARS94 в составе автопоезда «Даф 95XF». Фура, которой управлял 50-летний водитель, остановилась из-за поломки.В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. По факту ДТП в полиции начали проверку.Всего за сутки на дорогах региона произошло 115 ДТП, в областном центре – 82. В шести авариях пострадали семеро и погиб один человек.