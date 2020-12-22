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Общество

Фермеру из Воронежской области придется вернуть грант на полмиллиона рублей, полученный по ложным документам

Ранее его уже признали виновным, но вынесли условный приговор
Олег ИВАНОВ
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Новохоперский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района Воронежа: предприниматель Малыханова Ю.В. должен возместить ущерб в размере 478 тысяч рублей.

Ранее Ленинский районный суд приговорил главу фермерского хозяйства к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Он был признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

- Судом установлено, что Малыханов, используя заведомо ложные документы, обратился в департамент аграрной политики Воронежской области с заявкой на участие в конкурсе по предоставлению грантов начинающим фермерам. Заявка членами комиссии одобрена, и на счет предпринимателя перечислены 478 тысяч рублей. Впоследствии глава КФХ обналичил денежные средства и распорядился ими по собственному усмотрению, при этом в нарушение требований предоставления гранта крестьянское хозяйство не развивал, средства потратил не по назначению, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

После вступления приговора в законную силу прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с фермера суммы ущерба в пользу департамента аграрной политики.