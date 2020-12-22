В Воронежской области инспекторы помогли вытащить улетевший в кювет автомобиль

Автоинспекторы с помощью буксировочного троса и служебной машины вытащили «ВАЗ» Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Утром 22 декабря на улице Рабочей села Нижнедевицк автомобиль «ВАЗ» съехал с дороги в кювет. ДТП заметили сотрудники Госавтоинспекции - лейтенант полиции Александр Баркалов и старший лейтенант полиции Алексей Расков.

Водитель легковушки рассказал полицейским, что во время движения, двигатель машины заглох, он не справился с управлением и съехал с дороги. После нескольких неудачных попыток самостоятельно выбраться из снежного плена, мужчина решил обратиться за помощью к проезжающим мимо автолюбителям, однако никто так и не остановился. Автоинспекторы с помощью буксировочного троса и служебной машины вытащили «ВАЗ».