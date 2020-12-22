В Семилукском районе Воронежской области назначили нового прокурора

Вадим Смирнов женат, воспитывает дочь Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Прокурором Семилукского района Воронежской области стал советник юстиции Вадим Смирнов. Он освобожден от должности заместителя прокурора Воронежа. Соответствующий приказ Генерального прокурора России был подписан 17 декабря 2020 года.

38-летний Вадим Смирнов имеет высшее юридическое образование, окончил Воронежский государственный университет. С мая 2005 года работал помощником прокурора Центрального района Воронежа, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства, законов в экологической сфере, экономике и оборонном комплексе управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области. С ноября 2013 года занимал должность заместителя прокурора Воронежа.

Дмитрий Гаррес, занимавший ранее должность прокурора Семилукского района, стал помощником прокурора области по особым поручениям.