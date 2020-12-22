В Воронеже мужчина расплатился в крупном сетевом магазине фальшивыми деньгами

24-летний житель Семилук получил от приятеля 2 фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей. С ними он отправился в магазины за мелкими покупками. Парень, как правило, набирал товаров на сумму до 500 рублей, таким образом, разменивая фальшивку.

Молодой человек отдавал сдачу своему приятелю, а товар оставлял себе. За несколько дней он дважды провел продавцов: один раз - в Воронеже, где он расплатился поддельной купюрой в одном из крупных сетевых магазинов, второй - в Семилукском районе.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас 24-летний житель Семилук находится под стражей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.