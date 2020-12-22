Иван Ургант поддержал пугающий памятник Аленке из Воронежской области

Момент программы Фото: принтскрин видео.

Памятник Аленке, ставший известным на всю страну благодаря, скажем так, своеобразному выражению лица, появился в популярной телепередаче «Вечерний Ургант». Ведущий Иван Ургант разместил фото арт-объекта на своем ноутбуке – это традиционный ритуал программы. Таким образом, было решено поддержать памятник, которому осталось недолго стоять.

- Друзья, мне кажется, что этот памятник прекрасно отображает 2020 год, - отметил Иван Ургант. При этом соведущий Дмитрий Хрусталев предложил поменять лицо памятнику на «более доброе».

Каких-то колких шуток в адрес Аленки и нынешнего ее воплощения, впрочем, не прозвучало. Более того, на федеральном канале несколько раз подчеркнули, что памятник находится в Нововоронеже, и попросили не путать этот город с Воронежем и Новгородом.

В то же время за скандальным памятником уже выстроилась целая очередь из желающих его приобрести предпринимателей.

Напомним, 18 декабря в одном из новоронежских парков появился памятник Аленке - в честь девушки, по преданию основавшей местное село Новая Аленовка. Лицо у монумента было настолько жуткое, что женщины боялись ходить мимо него в темное время суток. Фото памятника выложили в Сеть, и там его сравнили со зловещими мертвецами, с персонажами фильмов ужасов, и, конечно, с жутким 2020 годом.

21 декабря местные власти признали, что хотели увидеть некое другое, более человеческое лицо у памятника. Кстати, его эскиз , сделанный воронежским архитектором Александром Шилиным, казался им легким и воздушным. В тот же день памятник убрали из парка.