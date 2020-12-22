В Воронежской области парень избил домкратом попросившего сигарету незнакомца

В приемное отделение Бутурлиновской районной больницы поступил 29-летний местный житель с тупой травмой живота и разрывом селезенки. Мужчина был в шоковом состоянии. Его обнаружили случайные прохожие около одного из домов по улице Дорожной и отвезли в медучреждение.

Сотрудник полиции установили, что на днях потерпевший мужчина, будучи пьяным, бросил несколько нецензурных слов в адрес незнакомца. Он попросил у него закурить: просьба была озвучена грубым и предвзятым тоном. В ответ незнакомец достал из автомобиля домкрат и несколько раз ударил им оппонента в живот, после чего уехал.

Оперативники вскоре задержали преступника: им оказался 21-летний житель районного центра. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Парню грозит до 10 лет тюрьмы. Пока же он находится в изоляторе.