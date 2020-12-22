В Воронежской области «Лада Гранта» влетела в дерево: женщина-водитель погибла

Вероятно, женщина не справилась с управлением Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

22 декабря примерно в 11.40 в Хохольском районе улетел в кювет автомобиль «Лада Гранта». За рулем отечественной легковушки была 64-летняя жительница Белгородской области. Она ехала со стороны Нововоронежа. Роковым стал 6 километр автодороги «Воронеж-Луганск-Архангельское-переправа через р. Дон».

Вероятно, женщина не справилась с управлением и съехала с дороги. После этого автомобиль влетел в дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту сотрудникам полиции проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.