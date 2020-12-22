В Воронеже вернули временную схему движения на пересечении Московского проспекта и проспекта Труда

Временная разметка на пересечении Московского проспекта и проспекта Труда продолжит действовать: сейчас без значительного ущерба дорожному покрытию из-за погодных условий ее невозможно убрать. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе мэрии.

- Чтобы разметка и дорожные знаки соответствовали друг другу, чтобы избежать путаницы у автомобилистов и с учетом их многочисленных обращений, совместно с ГИБДД принято решение вернуть временную организацию дорожного движения на этом перекрестке, - сообщили в городской администрации.

К 24 декабря вновь повесят знаки, разрешающие двигаться по 4 полосам – левый поворот с Московского проспекта на проспект Труда будет осуществляться с крайней левой полосы, с третьей и второй полос будет разрешено движение прямо, с крайней правой – прямо и направо.

Убрать временную разметку планируют весной 2021 года. Тогда же будет нанесена постоянная разметка. Конкретных сроков работ пока нет.