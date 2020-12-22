В Воронеже мошенники «повесили» на девушку кредит в 249 тысяч рублей

В понедельник, 21 декабря, 29-летней жительнице Советского района позвонил мнимый сотрудник банка и заявил, что ей одобрили заявку по кредиту. Девушка заявила, что не собиралась занимать деньги у этого кредитного учреждения.

«Банкир» не растерялся, сказал, что тогда наверняка это сделали мошенники. И надо вывести 249 тысяч рублей на «безопасный» счет, чтобы потом вернуть деньги банку. Аферисты звонили девушке девять раз и так закружили ей голову, что она выполняла все их команды. В итоге на нее «повесили» кредит. А деньги преступники быстренько присвоили. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Всего 21 декабря в Воронежской области зарегистрировали 14 похожих преступлений. Общий ущерб, принесенный действиями мошенников, - более 800 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - В очередной раз просим людей не доверять звонкам незнакомцев. А если у вас украли деньги, быстрее обращаться в ближайший отдел полиции или звонить 02.