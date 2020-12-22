Воронежский драмтеатр в новогодние каникулы покажет детские спектакли онлайн

Чук и Гек Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В новогодние праздники в Воронеже не будет детских елок из-за ограничений по коронавирусу. Поэтому театр драмы приглашает юных зрителей посмотреть детские спектакли онлайн.

26 декабря в 18.00 покажут видеозапись постановки «Чук и Гек» (6+). Спектакль по рассказу Гайдара о невероятных приключениях мальчишек и встрече Нового года в глухой тайге – это история о счастье, увиденном глазами ребенка, о чуде, надежде, храбрости и упорстве. Необычное художественное оформление спектакля, оригинальные сценические ходы и новые решения позволяют по-новому увидеть любимую историю.

30 декабря в 18.00 можно послушать аудиомюзикл «Новый кот» (3+) - взгляд ироничного кота на «странные» новогодние традиции хозяев. Для детей и даже взрослых Новый год - самый долгожданный и веселый праздник. Но коты бывают другого мнения. Шумные гости, бестолковая суета, колючее дерево, на которое даже нельзя забраться, оглушительные фейерверки - поскорее бы это уже все закончилось. Неожиданный новогодний сюрприз в этот раз изменит все даже для кота! В роли кота - Владимир Петров.

2 января в 18.00 смотрите спектакль «Новогодние приключения Полинки-Мандаринки» (3+). Увлекательная история о том, как девочка Полина попала в сказочную страну Выдумляндию, подружилась с профессором Фейерверкусом и спасла Снегурочку от Интернето-Залипалуса. Как и многие ее друзья, Полина очень любила «залипать» в Интернете. Она перестала выходить гулять, играть в «классики», а когда наступила зима, ни разу не покаталась на коньках. Полина даже перестала верить в Деда Мороза и Снегурочку! И вот именно тогда с ней случилось настоящее чудо.

Спектакли можно посмотреть на сайте драмтеатра, они будут доступны до окончания новогодних каникул.