Новогодний стол для семьи в Воронеже обойдет в 6 тысяч рублей

Специалисты Воронежстата рассчитали стоимость продуктового набора для новогоднего стола. Для расчета была взята семья из четырех человек. В 2020 году, чтобы устроить застолье, им придется потратить примерно 6000 рублей. Как отмечают исследователи, стоимость по сравнению с ноябрем 2019 года возросла на 5%.

Сильнее всего прибавила в цене икра лососевых рыб – до 811 рублей за килограмм. В прошлом году можно было уложиться в 628 рублей. Рост цен составил 29%.

На 27 % подорожал картофель: до 17 рублей за килограмм. На 23% апельсины: до 128 рублей за килограмм.

Вот так выглядит полный набор:

Данные Воронежстата

Подробнее можно остановиться на традиционном салате «Оливье». Стоимость на продукты для его изготовления за год увеличилась на 4,5%. Таким образом, салат обойдется жителям Воронежской области в 308 рублей (на семью из четырех человек). В 2019 году - 295 рублей.

Эксперты взяли для «Оливье» вареную колбасу (99.73 рубля), яйца куриные (24.23), майонез (42.74), зеленый горошек (60.40), огурцы консервированные (63.58), картофель (10.91), морковь (4.42) и лук репчатый (2.06).