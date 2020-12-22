В Воронежской области гаишникам попался череповецкий наркоторговец с крупной партией «синтетики»

Эксперты определили, что в пакете лежали 500 граммов синтетического наркотика. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Инспектору ГИБДД остановили на посту ДПС в Богучарском районе «семерку», ехавшую в направлении Ростова-на-Дону. Водитель, 35-летний житель Череповца, сильно нервничал. Поэтому салон решили тщательно осмотреть.

И не зря. В багажнике обнаружили сумку, в которой нашли пакет с кристаллическим веществом. Эксперты-криминалисты установили, что это метилэфедрон весомо около 500 граммов.

Водитель признался, что хотел продать «синтетику» в Краснодарском крае. Сделать он это намеревался, сделав «закладку» в тайнике. Однако вместо ожидаемого притока денег мужчина «заработал» уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, грозящей ему 20 годами за решеткой. Суда он будет дожидаться в СИЗО.