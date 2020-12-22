Жителя райцентра Воронежской области поймали в Москве за преступление 10-летней давности

За один удар ножом мужчина девять лет провел в бегах. И рискует пробыть еще восемь в колонии. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело десятилетней давности.

В ночь с 31 декабря 2010-го на 1 января 2011 года в Россоши на проспекте Труда произошла пьяная ссора. Тогда еще совсем молодой мужчина на лестничной площадке перед квартирой своих друзей затеял ссору с их 49-летним соседом. Закончилась она тем, что он ударил своего «оппонента» ножом в живот. Человек получил тяжелое ранение. Ну а ударивший его ножом россошанец пустился в бега.

Почти девять лет разыскиваемый мужчина жил в Москве. И думал, что его уже забыли. А оперативники в октябре 2020 года получили информацию, где он находится. И вскоре задержали.

Теперь уже 34-летний мужчина признал свою вину и подтвердил свои показания во время следственного эксперимента. По части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до восьми лет лишения свободы. Суда россошанец будет дожидаться под арестом.