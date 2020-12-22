Только 7% воронежцев выбрали электронный вариант трудовой книжки

С 1 января 2020-го работодатели начали передавать сведения о работниках в Пенсионный фонд России в электронном виде. Так называемая электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной версии: место и периоды работы, должность, квалификация, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, основания прекращения трудового договора.

Работодатели должны были предупредить о новшестве по 31 октября 2020 года. До 31 декабря включительно все трудящиеся должны определиться со своим решением. Исключением станут лишь те, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года – сведения о них сразу будут оформлены в электронном виде.

Изучить свою электронную трудовую книжку можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портал Госуслуг. Также можно обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда Воронежа и Воронежской области, в МФЦ.

В нашем регионе уже более 568 тысяч работников подали заявление о способе ведения трудовой деятельности. Из них только чуть более 42 тысяч (7%) выбрали электронный вариант. Об этом 22 декабря сообщил Александр Меркулов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Воронежской области.