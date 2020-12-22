Руководитель воронежского управления ЗАГС: «У нас нет возможности определить, что брак фиктивный»

В условиях эпидемии и нестабильного материального положения многие граждане видят выход из ситуации в регистрации фиктивного брака. Например, с целью получения постоянной регистрации в регионе. Однако в управлении ЗАГС это предположение не подтвердили.

- Во-первых, при регистрации брака мы проверяем у жениха и невесты документы и все необходимые разрешения на проживание в нашем регионе, - пояснила Марина Севергина, руководитель управления ЗАГС Воронежской области. – Во-вторых, признать фиктивный брак или нет, может только суд или сами супруги. На моей памяти было только три случая расторжения брака по основаниям фиктивности, и во всех случаях это было сделано на основании заявления невесты.

По словам Севергиной, определить со стороны фиктивность брака невозможно. Основанием для этого не может служить ни раздельное проживание, ни прописка, ни какие-то другие факторы.

- Сейчас условия жизни таковы, что супруги вынуждены порой проживать в разных городах, или уезжать надолго по работе, - продолжает Севергина. – Но при этом их брак законный и счастливый.