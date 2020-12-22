Сотрудники воронежского ЗАГСа переводили архивные записи с украинского и даже с латиницы

Кадр с записи брифинга Дома журналистов Воронежской области

Воронежское управление ЗАГС завершило восстановление и оцифровку записей, по различным причинам утраченных в предыдущие годы. Большинство из них потеряны в годы Великой Отечественной войны и фашистской оккупации. Всего таких записей в ЗАГСе насчитали шесть сотен.

- Работу эту наши сотрудники проводили вручную на основании решений судов или по имеющимся архивным документам, - рассказала Марина Севергина, руководитель управления ЗАГС Воронежской области. – Во время оцифровки пришлось расшифровывать много записей, выполненных на украинском языке.

Как пояснила Марина Алексеевна, в 20-30-е годы прошлого века была тенденция оформлять записи актов гражданского состояния на родном языке, а на юге Воронежской области много украинцев.

- Более того, многие записи в этот период делались даже на латинице, - добавила Севергина. – Это было стремление молодого государства нивелировать национальные особенности. К счастью, быстро одумались и вернули национальные языки.