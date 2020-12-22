В Воронежской области около 89 тысяч пенсионеров не дотягивают до прожиточного минимума

Прожиточный минимум пенсионера для установления социальной доплаты в 2020 году в Воронежской области составляет 8 750 рублей. До этой отметки, по данным на 1 декабря текущего года, не дотягивают 89 тысяч человек. Средний размер доплаты в нашем регионе – 1703 рубля.

Напомним, общая численность пенсионеров в Воронежской области – около 754 тысяч. С 1 января 2021 года выплаты тем, кто ушел на заслуженный отдых, будут проиндексированы на 6,3%.

Вместе с тем прожиточный минимум для пенсионера на 2021 год останется тем же – 8 750 рублей. По предварительным расчетам, после индексации число тех пожилых людей, кто будет оставаться за этой чертой, составит около 72 тысяч. А средний размер доплаты предположительно составит примерно 1737 рублей.

На рассмотрении в Воронежской области областной Думе находится законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера до 9020 рублей. С учетом возможного изменения, доплаты потребуются уже 81 тысячи человек. А средний размер доплаты будет 1893 рубля.