В Воронежской области рассказали, насколько вырастет пенсия в 2021 году

Обратите внимание, что прибавка в начале года полагается только не работающим пенсионерам Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 1 января 2021 года страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. В Воронежской области выплаты пересчитают примерно 696 тысячам пенсионеров. Среднее увеличение в нашем регионе составит 890 рублей. Об этом 22 декабря сообщил Александр Меркулов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Воронежской области.

Обратите внимание, что такая прибавка полагается только не работающим пенсионерам. Тем же, кто продолжает трудиться, Пенсионный фонд проведет перерасчет за стаж в августе 2021 года.

Так, с 1 августа 2020 года более 164 тысячам получателей страховых пенсий был осуществлен беззаявительный перерасчет. Сейчас в Воронежской области насчитывается 134 тысячи работающих пенсионеров.

А с 1 апреля 2021 года запланировано увеличение государственных пенсий (в том числе социальных) в 1,026 раза.

Общая численность пенсионеров в Воронежской области – около 754 тысяч, в том числе 14 тысяч военных пенсионеров.