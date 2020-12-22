Подаренную читателями «Комсомолки» елку установили и нарядили в воронежском центре детского творчества

Фото предоставлено управой Ленинского района

В минувшие выходные администрация Центра детского творчества Ленинского района (ул. Пушкинская, 20) установила и нарядила во дворе живую новогоднюю елку, которую подарила ребятам семья читателей «Комсомольской правды». Чтобы спилить и доставить шестиметровую ель в город из Рамонского района, пришлось привлекать из районного комбината благоустройства несколько сотрудников и «КамАЗ» с манипулятором. Как мы добывали елку, можно прочитать в репортаже «КП».

А уже в понедельник, 21 декабря, новогодняя красавица сверкала огнями, блестела шарами и мишурой у входа в Центр детского творчества. Под елочкой ребят приветствовали поздравлениями Дед Мороз и Снегурочка. Ель будет радовать ребят все новогодние каникулы.

Сотрудники Центра детского творчества, ребята, посещающие занятия, и их родители через «Комсомолку» благодарят всех, кто помог организовать этот праздник. И особенно – семью Дегтевых, подарившую им колючую красавицу со своей дачи.