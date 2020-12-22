В Воронежской области выдали более 5 тысяч сертификатов на маткапил за первенца

В 2020 году в Воронежской области выдано уже 5205 сертификатов на материнский капитал в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Об этом 22 декабря «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Сертификат за первенца стал новшеством этого года. Подробнее о данной мере поддержки вы можете прочесть в нашем материале.

С 1 января 2021 года размер маткапитала увеличится на 3%. Семьи, у которых родится первый ребенок, смогут претендовать на сумму более 483 тысяч рублей. Если в такой семье появится второй ребенок, то размер маткапитала увеличится еще примерно на 155 тысяч.

Родители, у которых ранее не было права на метеринский капитал, но у которых появился второй, третий или последующий ребенок, получат сразу более 639 тысяч рублей.

Отметим, что с января 2007 года в Воронежской области выдано почти 143 тысячи государственных сертификатов. 36,6 млрд рублей перечислено 99 тысячам владельцам маткапитала. 91% от этой суммы пошел на улучшение жилищных условий.

Полностью средствами маткапитала распорядились более 73 тысяч владельцев – то есть 51%.