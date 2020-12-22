764 жителя Воронежской области в декабре получили травмы из-за гололеда

На ледяных дорожках покалечиться - проще простого Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В декабре к врачам с различными травмами обратились 6083 жителя Воронежской области. Из них 4554 – воронежцы. 764 человека получили увечья в результате падений на льду. По данным регионального департамента здравоохранения, большинству из пациентов оказали помощь и отпустили лечиться домой. Лишь 13% пострадавших потребовалась госпитализация – их травмы оказались слишком серьезными.

В травмпункты в течение декабря также поступили 14 человек с обморожениями и семеро – с переохлаждением.