Воронежские артисты победили в проекте телеканала «Культура» «Большой балет»

Елизавета Корнеева и Иван Негробов покорили жюри своими танцами. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Артисты Воронежского театра оперы и балета Елизавета Корнеева и Иван Негробов победили в телепроекте «Большой балет» на телеканале «Культура», сочетавшем элементы танцевального соревнования и телешоу. При этом участникам давали возможность проявить себя и в классике, и в современной хореографии. Главной целью проекта было открыть новых молодых звезд.

В «Большом балете» участвовали восемь пар из Екатеринбурга, Воронежа, Красноярска, Новосибирска, Бурятии, Республики Коми, Саратова и Санкт-Петербурга. В состав жюри вошли прима-балерина Диана Вишнева, танцовщик Фарух Рузиматов, хореограф Алексей Мирошниченко и балетный худрук Денис Матвиенко.

Члены жюри признали воронежских танцовщиков победителями номинации «Лучший дуэт». Их покорили шесть подготовленных нашими артистами тематических номеров для программ «Классика и неоклассика» и «Романтический балет», а также постановки современной российской и зарубежной хореографии и сольные выступления. Елизавете Корнеевой и Ивану Негробову вручили главный приз — хрустальный пуант. Награду они по праву могут разделить с наставниками - главный балетмейстером театра оперы и балета, заслуженным артистом Воронежской области Александром Литягиным, заслуженной артисткой Воронежской области Екатериной Любых, народной артисткой России Татьяной Фроловой, заслуженной артисткой Чувашии Галиной Никифоровой.