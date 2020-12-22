Под Воронежем в Костенках спецы не нашли памятников археологии

В Костенках древние останки легче отыскать, чем не найти. Фото: из архива «КП»

В Воронежской области вокруг музея-заповедника "Костенки" продолжают бушевать страсти. Поводом для очередного скандала стали исследования, проведенные в октябре 2020 года некими Г.В.Ворониным и А.В.Лычагиным. Результат их раскопок вызывает недоумение - никаких памятников древности они не нашли. При том, что даже местные жители регулярно отрывают в своих огородах ценные экспонаты.

Методы исследования этих двух спецов в пух и прах разнес председатель воронежского отделения ВООПиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) Александр Никитин. По этому поводу он разместил на своей странице в Фейсбуке пространный пост.

Если изложить посыл этого сообщения в двух словах, то Александр Никитин считает, что в ходе так называемого исследования проводившие его люди просто слегка покопали, совсем поверхностно. Ничего не нашли и поспешили отчитаться. Между тем, раскопки проводили в том числе между всемирно известными палеолитическими стоянками Костенки 1, 12 и 14.

Обычно просто так подобные работы не проводят. Как правило, после них начинается подготовка к очередной стройке.

Между тем, непонятно, как это вяжется с тем, что в Костенках планируют создать историко-природный парк, а не очередную дачку. Напомним, там планируют сделать музей реконструкций, три смотровые площадки – Сторожевое, Борщево, Архангельское. А также экотропы, площадка жизни первобытных людей, лыжная база, эко-ферма, зоопитомник и ремесленное подворье.