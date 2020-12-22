Коронавирус в Воронежской области на утро 22 декабря: 388 новых зараженных

Количество новых зараженных по-прежнему велико. Фото: Олег ЗОЛОТО

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили данные по заболеваемости COVID-19 за последние сутки.

Заразились еще 388 жителя Воронежской области - на этот раз не антирекорд. Наш регион - по прежнему в десятке худших по этому показателю. В ней он занимает девятое место. Всего с момента начала пандемии в нашей области коронавирусом заболели уже 42 719 человек.

Федеральный штаб сообщил еще о девяти умерших наших земляках. Это 14 место среди худших регионов. В региональном дали информацию по 14 смертям. Всего, по данным воронежского управления Роспотребнадзора, от COVID-19 умерли уже 1198 человек.

В то же время за последние сутки победили COVID-19 367 жителей Воронежской области. Это единственный параметр, по которому наш регион, наоборот, находится среди лучших субъектов Федерации - на 11 месте. Всего выздоровевших стало 41036.