Подробности ЧП с горевшим такси в Воронеже: его водитель устроил ДТП и сбежал

Такси после пожара. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном ГУ МВД рассказали, из-за чего загорелся автомобиль такси у дома № 46 на Бульваре Победы. Напомним, пожар попал на видео утром 22 декабря.

Оказалось, что в 7.40 водитель "Рено-Логан" (это то самое такси) врезался в стоявшую на перекрестке на красном свете "Хонду". После этого японскую иномарку отбросило на "Тойоту-Короллу". Заполыхал капот такси, его водитель с места ДТП убежал. Водители "Хонды" и "Тойоты", мужчины 60 и 35 лет, в аварии не пострадали.

Напомним, горевшее "Рено" сотрудники МЧС потушили за считанные минуты. Огонь повредил моторный отсек и панель приборов.