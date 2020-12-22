В Воронеже в ДТП с маршруткой ранен шестилетний мальчик

Удар пришелся на одну из задних дверей "Лады". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 21 декабря, в 16.50 в Левобережном районе у дома № 27 на улице Новосибирской 30-летний водитель "Лады-Весты", житель Воронежа, грубо нарушил правила при развороте, - не уступил дорогу. В результате легковая машина врезалась в маршрутный автобус "Пежо-Боксер", ехавший по встречной полосе.

В аварии получили травмы водитель "Лады", ехавший вместе с ним шестилетний мальчик и две женщины, находившиеся в автобусе, 32 и 68 лет. Всех четверых увезли в больницу. 31-летний шофер "Пежо", житель Воронежа, в ДТП не пострадал.

В маршрутке поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего 21 декабря в Воронежской области случилось 123 ДТП, из них 88 - в Воронеже, 29 - в районах, 6 - на федеральных трассах. В пяти авариях девять человек получили травмы.

Из 2412 зарегистрированных за сутки нарушений 1442 - превышение скорости водителями. Еще 113 автолюбителей пойманы на езде на красный свет. 11 водителей задержали пьяными за рулем.