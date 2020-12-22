В Воронеже на видео попало горевшее такси

У "Рено" загорелся капот. Фото: кадр с видео

Утром во вторник, 22 декабря, на Бульваре Победы у дома № 46 загорелся "Рено-Логан". На машине были опознавательные знаки одной из служб такси.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 7.46. На месте ЧП работали сотрудники одного отделения МЧС. Пожар ликвидировали в 7.53. В "Рено" огонь повредил моторный отсек и панель приборов. По оперативным данным, во время ЧП никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, в ночь на 22 декабря в Левобережном районе в садоводческом товариществе ВАСО сгорели два "Мерседеса-Спринтер".