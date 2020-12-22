Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронеже на видео попало горевшее такси

Водитель не пострадал
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
У "Рено" загорелся капот.

У "Рено" загорелся капот.

Фото: кадр с видео

Утром во вторник, 22 декабря, на Бульваре Победы у дома № 46 загорелся "Рено-Логан". На машине были опознавательные знаки одной из служб такси.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 7.46. На месте ЧП работали сотрудники одного отделения МЧС. Пожар ликвидировали в 7.53. В "Рено" огонь повредил моторный отсек и панель приборов. По оперативным данным, во время ЧП никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, в ночь на 22 декабря в Левобережном районе в садоводческом товариществе ВАСО сгорели два "Мерседеса-Спринтер".

ЧП