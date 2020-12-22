В Воронеже ночью сгорели два "Мерседеса"

Пожар потушили через 18 минут после сообщения о нем, но машины к тому моменту уже сгорели. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В ночь на вторник, 22 декабря, в Левобережном районе в садоводческом товариществе ВАСО загорелись машины.

- О пожаре на улице Алексеевские дачи в дежурную часть сообщили в 3.27, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - На место ЧП выезжали семь наших специалистов на двух машинах. Пожар потушили в 3.45. Однако к тому времени пламя уже полностью уничтожило два автомобиля "Mercedes-Benz Sprinter". По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.