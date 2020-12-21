Воронежский "Буран" проиграл тюменскому "Рубину" и еще глужбе осел на дне ВХЛ

Домашний матч с тюменским "Рубином" хоккеисты "Бурана" по игре не сказать чтобы провалили. А вот по реализации опасных моментов за этот матч смело могут ставить сами себе "двойку".

В первом периоде при в целом равной игре "ураганные" получили два гола - сначала на 7 минуте отличился Иван Семенов, а на 17-й он же оформил дубль. А ведь в самом начале матча воронежцы упустили отличный шанс открыть счет. Но только это разговор, как говорится, для бедных.

Что у "Бурана" налажено хорошо, так это игра в большинстве. Вот и на этот раз на 24 минуте Александр Чиглинцев свел преимущество "Рубина" до минимума - 1:2. После этого "ураганные" не довели до логического завершения несколько опасных атак. Увы, на 29 минуте Алексей Митрофанов восстановил статус-кво - 1:3.

В третьем периоде "Буран" кружил вихрь атак лишь эпизодически, а тюменцы выглядели солидно. И даже когда пропустили вторую шайбу (на 52 минуте классную комбинацию завершил броском уже по пустым воротам Артем Подшендялов), не потеряли нить игры. "Рубин" старался держать шайбу подальше от своей половины плошадки. Только в конце матча игроки "Бурана" взвинтили скорости, и сразу гостям стало туговато. Но все же они выстояли - 2:3.

"Буран" остался на 24 месте. После 32 игр "ураганные" набрали лишь 24 очка. Позади только пермский "Молот-Прикамье". У уральцев 23 очка, но после 30 игр. Кого "Буран" опережает и по потерянным, так это ижевскую "Ижсталь". У команды из Удмуртии после 30 игр всего 16 очков и последнее место.

23 декабря "Буран" встречается снова дома с лидером ВХЛ - в активе у "Югры" из Ханты-Мансийска уже 58 очков. "Ураганным" в предстоящей игре будет крайне сложно разжиться хотя бы одним.