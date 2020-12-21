Что делать с Новоронежской Аленкой, власти решат после новогодних каникул

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Арт-объект, прославившийся на всю страну, пока будет временно храниться в помещении муниципального городского предприятия. Его судьбу решит рабочая комиссия после новогодних праздников. Об этом рассказал в видео-интервью замглавы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков 21 декабря.

– Инициативная группа соберется в более расширенном составе с привлечением специалистов в области архитектуры, художников. Будет приниматься решение о дальнейшей судьбе арт-объекта. Либо в него будут внесены какие-то изменения, либо будет поставлен другой арт-объект, – пояснил Алексей Михайлович.

Он также рассказал, что заказчик Аленки – городской Совет ветеранов правоохранительных органов Вооруженных сил – ранее выиграл грант концерна Росэнергоатома на ее установку. Был разработан эскиз, документация, заключен договор с подрядной организацией. Автором идеи выступил архитектор Александр Шилин.

Стоимость объекта составила порядка полутора миллионов рублей. Из этой суммы около миллиона стоил сам памятник, остальные деньги направили на благоустройство прилегающей территории – постамент под Аленку, газон и тротуарную дорожку.

Напомним, памятник Аленке – основательнице села Новая Аленовка, открыли 18 декабря в одном из новоронежских парков. Он был приурочен к 250-летию населенного пункта. Волну эмоций вызвал сам арт-объект, который навевал ужас на местных жителей. Спустя три дня власти решили его демонтировать.