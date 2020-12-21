Еще один воронежский медик пополнил список памяти, умерших от COVID-19

Фото Бобровской РБ, соцсети

Список памяти погибших в пандемию медиков пополнился новой фамилией воронежского врача. Ушел из жизни Сергей Чекмарев. Ему исполнилось 50 лет.

Он занимал должность заместителя главврача по клинико-экспертной работе Бобровской райбольницы. Медик скончался в конце ноября на 51 году жизни после длительной болезни. Об этом стало известно после сообщения в соцсетях в паблике администрации Бобровской РБ.

С теплом и благодарностью высказались о нем его коллеги. По информации Бобровской РБ, Сергей Чекмарев с детства мечтал о медицине. Начинал работать санитаром. Только после этого, узнав, что медицина его призвание, поступил в Воронежскую государственную медакадемию. После окончания учебы вернулся в Бобров. Здесь, в районной больнице он проработал 25 лет. Из них 16 лет Сергей Чекмарев работал врачом-хирургом, в том числе детским.

– Это был высококвалифицированный, грамотный, ответственный врач-специалист. Учитывая его деловые качества, был назначен на должность заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения района, спустя некоторое время – заместителем главного врача по клинико-экспертной работе.

Коллектив больницы выразил соболезнование его родным и близким.