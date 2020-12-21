В ехавшую на вызов пожарную машину влетела легковушка в Воронеже

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в Воронеже на улице Лизюкова. Не поделили дорогу пожарная машина и автоледи на Mazda 3. Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря по сообщению в ГУ МВД России по Воронежской области.

Как уточнили правоохранители, авария случилась в первой половине дня – примерно в 10.00 возле дома № 17. Пожарная машина с проблесковыми маячками и сиреной под управлением 40-летнего воронежца ехала на вызов, поступивший с улицы Вл. Невского. Несмотря на громкую сирену, автоледи звуков не услышала. В итоге Mazda 3, за рулем которой находилась 48-летняя женщина, угодила под левое колесо спецмашины.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. В том же, кто стал его виновником, теперь предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции. Важно то, что машина ехала на вызов, а другие участники движения обязаны были уступить ей дорогу.