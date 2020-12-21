В Воронеже сняли подъезд общежития, где можно было легко сломать ногу

Таким подъезд был утром. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике "Типичный Воронеж" выложили фото ступенек у подъезда общежития по адресу: улица Урицкого, 90. Там пороги небольшой лестницы у подъезда завалены снегом и льдом. Есть, правда, за что держаться. И тем не менее риск что-нибудь себе там сломать определенно присутствует.

Точнее, присутствовал. Сейчас навели порядок - посыпали скользкое место песком. Да и от снега очистили. Заминку с уборкой территории в УК "РЭП-101" объяснили болезнью дворника. Коммунальщикам пришлось "перекидывать" работника с другого участка.