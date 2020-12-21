В Воронеже осужден гражданин Узбекистана за попытку подкупа полицейского

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В уголовное дело вылась попытка гражданина Узбекистана дать взятку воронежскому полицейскому. Левобережный райсуд вынес приговор. Теперь 27-летний мужчина обязан заплатить 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области 21 декабря.

Как было установлено судом, в августе 2020 года на Московском проспекте в Воронеже, управляя автомобилем марки «Датсун», врезался в припаркованный автомобиль. Но сообщать о происшествии не стал, а покинул место аварии. Злоумышленника правоохранители вычислили и вызвали в облГИБДД.

Только там он предложил инспектору 15 тысяч рублей, чтобы «замять» дело. Страж порядка от денег отказался. И к административному делу ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия) прибавилось еще и уголовное (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Помимо того, что его лишили на год водительских прав, он еще теперь и штраф заплатит.