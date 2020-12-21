В Воронежской области стартовали «Безопасные каникулы»

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии новогодних праздников в Воронежской области сотрудники ГИБДД проведут акцию «Безопасные каникулы». Стартовала она сегодня – 21 декабря. А идти будет целый месяц – по 20 января 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Проводится мероприятие в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечения безопасности ребятишек во время каникул.

В школах Воронежа госавтоинспекторы совместно с педагогами напомнят ребятам о правилах дорожного движения для пешеходов, пассажиров легкового и пассажирского транспорта. А также стражи порядка расскажут, какие дорожные ловушки бывают.

Особое внимание правоохранители уделят световозвращающим элементам, которые дети надевают на одежду или рюкзаки, чтобы быть заметнее в темное время суток.

Ну и, конечно же, стражи порядка проинспектируют дорожную сеть возле образовательных учреждений и мест пребывания ребятишек – катков, новогодних елок.