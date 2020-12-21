В Воронежской области осудили банду из шести наркосбытчиков

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Сразу шести наркосбытчикам Рамонский районный суд вынес приговор 21 декабря. Еще не скоро встретят Новый год на свободе молодые люди, которым от 23 до 28 лет. Всем им дали от 4 до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Обвиняемых признали виновными в совершении нескольких преступлений. Все они тяжкие. Работали молодчики в составе ОПГ, поэтому отвечали вместе по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой); ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере); ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Как установлено судом, шестеро мужчин организовали банду и промышляли тем, что «толкали» наркотики за деньги. Работали не только на территории Воронежа, но и в сельских районах.

Действовали слаженно с апреля 2017 года. Распространяли наркоту через тайники-закладки. Прибыль перечислялась организаторами на счета и виртуальные кошельки участников ОПГ в виде денежных средств и криптовалют.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет.