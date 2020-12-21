Под Воронежем директор горэлектросети пойдет под суд за превышение полномочий

Фото из архива КП

Суд Россошанского района рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стал директор МУП «Городские электрические сети». Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уже подписано обвинительное заключение.

Как рассказали прокуратуре Воронежской области, директору горэлектросети одновременно депутату Совета народных депутатов Россоши, вменяют два эпизода.

По версии следствия, весной 2018 года к нему обратился местный бизнесмен. Он попросил решить вопрос с подведением дополнительных электрических мощностей к его магазину. Директор МУП за это потребовал закупить для нужд его предприятия оборудование.

– Только после этого он заключил с заявителем договор об осуществлении технологического присоединения магазина. При этом ни в указанном договоре, ни в технических условиях покупка оборудования не предусматривалась, – пояснили в надзорном ведомстве.

Бизнесмен закупил три трансформатора стоимостью 366 тысяч рублей.

Как оказалось, директор горэлеткросети и ранее работал по такой же схеме. Так, он в 2013 году с другого бизнесмена затребовал купить оборудование на 290 тысяч рублей. За это он пообещал решить вопрос с подключением к сетям многоквартирного дома.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.