В Воронеже с новыми фасадом и интерьерами оперного театра определятся только к концу весны

Театр оперы и балета преобразится достаточно сильно. Вот только вопрос, когда это случится. Фото: из архива «КП»

18 декабря объявили конкурс на разработку концепции фасада и интерьеров оперного театра. В нем могут участвовать как отечественные так и иностранные специалисты (последние - только в составе консорциумов, возглавляемых российскими компаниями).

До 10 февраля будут принимать заявки участников конкурса, до 10 марта - их проекты. К 16 марта определят пять финалистов. Затем не позднее 25 марта будет проведено заседание жюри, на котором выслушают аргументы авторов лучших заявок. И 31 марта определят победителя конкурса.

Это творческое соревнование решили провести, так как ранее представленные проекты не заслужили одобрение архитектурного сообщества.

Напомним, общие параметры реконструкции уже известны - полезную площадь планируют увеличить в два раза - до 19 тысяч метров. Театр сделают более высоким - на 6-7 метров. Добьются этого за счет добавления двух надземных и одного-двух подземных этажей. При этом театр должен сохранить стиль и пропорции существующего здания.

На реконструкцию планируют потратить 3,4 млрд рублей. Из них 3 млрд направят на основное здание, 300 млн – на строительство подсобно-производственного корпуса (у рынка), в котором разместятся театральные цеха и декорации, а также будут репетировать балетные артисты и музыканты. Еще около 50 млн рублей нужно найти на модернизацию Воронежского концертного зала, где труппа театра будет выступать во время реконструкции. Власти планируют задействовать федеральное финансирование - такие крупные деньги в региональном бюджете предусмотреть не удастся.