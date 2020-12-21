Воронежскую детвору приглашают на нескучные выходные с Маршаком

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Литературный музей имени Никитина приглашает воронежцев провести выходные в «Маршак-центре».

26 декабря устраивают новогоднюю детективную игру «Исчезновение 12 месяцев». Странные события происходят в королевстве Маршака. Исчезли братья-месяцы. Без помощи гостей никак не обойтись. Ребятам предлагают спасти всех месяцев, а также узнать, кто же замешан в их исчезновении.

27 декабря детвору ждет игра-путешествие «Ребятам объявляется, что поезд отправляется...». Удивительное путешествие в ученические годы писателя Самуила Маршака. Участники игры вспомнят известные стихи поэта, в Бюро находок соберут утерянные вещи из сказок, посетят Город героев Маршака.

Программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста проводят по предварительным заявкам в Доме Тюриных (ул. Никитинская, 22), записаться можно по телефону 280-21-24.