В Воронеже поймали адвоката-мошенника

Воронежские оперативники задержали подозреваемого в совершении мошенничества 44-летнего воронежца. По версии следствия, в ноябре 2019 года он пообещал 43-летней женщине уладить юридическую проблему. За свои услуги злоумышленник взял с потерпевшей 350 тысяч рублей. А потом просто пропал, перестав выходить на связь.

Потерпевшая написала заявление в полицию, но «адвоката» долго не могли найти. Напасть на его след удалось только, спустя год.

- Накануне оперативники задержали подозреваемого на его рабочем месте и доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Задержанный признался в содеянном и пояснил, что изначально не располагал возможностью помочь потерпевшей в решении её проблемы, а похищенные денежные средства потратил на личные цели.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Задержанный содержится в изоляторе.