Росводоканал и ВЭБ.РФ создают национального оператора на рынке ЖКХ

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Доля ВЭБ.РФ в проекте составит 25%. Стратегическая задача СП – достичь в российском сегменте водоснабжения и водоотведения доли не менее 20%.

В рамках партнерства планируется создать крупнейшего на российском рынке частного оператора в сфере водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов.

«Партнерство ВЭБ.РФ и «Росводоканала» создается для достижения национальных целей, обозначенных президентом России. Мы рады сотрудничеству с «Росводоканалом»: распространение их компетенций, современных технологий, опыта и клиентского сервиса в другие города и регионы страны будут служить повышению качества жизни наших граждан», - рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Предприятия «Росводоканала» уже обеспечивают доступ к чистой воде для 5,5 миллионов жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. На долю «Росводоканала» приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. В рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ планируется масштабировать деятельность оператора на другие регионы за счет заключения концессионных соглашений и приобретения предприятий отрасли.

«Воронеж стал первым в стране городом-миллионером, где восемь лет назад было заключено концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения. Несколько лет спустя этот опыт вошел в реестр лучших практик, который создает Минстрой России. Партнерство с ВЭБ.РФ открывает для нас новые возможности. Мы, в свою очередь, готовы делиться опытом, сообщать о «подводных камнях» коллегам из регионов, куда придёт «Росводоканал», и не только. Но уже сейчас совершенно очевидно, что государственно-частное партнерство и концессии – единственный формат, при котором возможно поступательное решение проблем нашей очень непростой сферы», - заявил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.