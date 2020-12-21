За злостное пьянство за рулем воронежского водителя лишили прав и наказали штрафом в 200 тысяч

Борисоглебский районный суд на два года лишил прав на управление транспортом 28-летнего местного жителя с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей. Столь суровое наказание фемида вынесла за злостное пьянство и употребление наркотиков за рулем.

Как выяснило следствие, мужчина попался в начале ноября: его остановил патруль на улице Советской Борисоглебска. Водитель «Шевроле Авео» явно был под действием наркотиков, но от прохождения медосвидетельствования отказался. Его отстранили от управления машиной и проверили по базе. Тут выяснилось, что водитель не в первый раз попадается за пьянство за рулем.

Только в марте его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за нетрезвое вождение. Но он снова сел за руль, и снова под действием «дурмана».