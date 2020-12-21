В Воронеже после отмены единого налога на вмененный доход предстоит перенастроить контрольно-кассовую технику

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) больше не применяется. В 2021 году для упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо не позднее 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.

Так, для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо до конца этого года подать заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 1 января на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически переведены на общий режим налогообложения. Подробности можно узнать на сайте ФНС России. Здесь же вы найдете сервис, который поможет подобрать подходящий режим налогообложения.

В связи с отменой ЕНДВ пользователям контрольно-кассовой техники (ККТ), применяющих в настоящее время указанный режим налогообложения, необходимо внести соответствующие изменения в настройки своей кассы до 1 января 2021 года. Уже подготовлена инструкция для налогоплательщиков по настройке моделей контрольно-кассовой техники при переходе на иной режим налогообложения.

Определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности, в том числе применяемая при расчете система налогообложения.

- Обращаем внимание, что отражение в кассовом чеке пользователем контрольно-кассовой техники системы налогообложения, отличной от применяемой, является нарушением законодательства Российской Федерации о применении ККТ и влечет за собой привлечение к административной ответственности по части 4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - отмечаются в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

За консультацией вы можете обратиться по телефонам:

8 (473) 260-98-66 - ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа

8-800-222-2222 - единый контакт-центр ФНС России.