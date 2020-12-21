В Нововоронеже начали сносить памятник жуткой Аленке

фото: Петр Волков.

В эти минуты в Нововоронеже сносят памятник жуткой Аленке. Внешнее своеобразие скульптуры наделало много шума, из-за чего от нее и решили избавиться через три дня после установки.

Напомним, арт-объект появился в одном из парков города 18 декабря. Однако вместо воздушной и красивой девушки, горожане увидели металлическую громоздкую фигуру со зловещим взглядом. Фото объекта и видео с торжественного открытия стремительно разлетелось по соцсетям. Образ Аленки мгновенно стал интернет-мемом.

Процесс сноса скульптуры. Фото: Петр Волков

21 декабря на совещании рабочей группы по подготовке к празднованию 250-летия местного села Новая Аленовка приняли решение о сносе памятника.

- На эскизе, который нам предоставили, Аленка была воздушная, красивая. Рабочая группа согласовала его. В итоге вы видите: получилось не то, что задумывали. Очень грубо. Скульптура сделана из металла, и мало чем напоминает эскиз. Памятник будет демонтирован сегодня. Переделывать Аленку мы также не будем. Народ не хочет, чтобы она была, – пояснили ранее в администрации Нововоронежа.