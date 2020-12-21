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Общество

Исследование в соцсети: воронежцы мечтают о лете, коммунизме и курсе психотерапии

«Вконтакте» подвела итоги «коронавирусного» года
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевой

фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Аналитики соцсети «Вконтакте» подвели итоги 2020 года в сфере электронной коммерции и выяснили, какие товары чаще всего интересовали пользователей на самоизоляции и в период эпидемии.

Как выяснилось, воронежцы в это непростое время мечтали о лете, коммунизме, походах на концерты. Многие занялись самосовершенствованием, и им остро не хватало коврика для йоги. Были и такие, кто мечтал о курсе психотерапии для поддержки душевного равновесия.

А еще во время самоизоляции и эпидемии горожане остро желали любви и … необычных носков.