В Воронеже появились три вакансии, по которым обещают заработки до миллиона рублей

Кучу денег могут получить специалист по ведению переговоров, разработчик мобильных игр и бизнес-ассистент. Фото: из архива «КП»

Аналитики сайта hh.ru опубликовали исследование рынка труда Воронежской области. Специалисты анализировали самые выгодные предложения по зарплате.

Самая привлекательная по предлагаемым деньгам вакансия - специалист по ведению переговоров, представитель по работе с ключевыми клиентами. Нижний порог зарплаты - 250 тысяч рублей, а можно заработать и миллион.

Больше разброс по вакансии "Разработчик мобильных игр/приложений Android и iOS". Там IT-специалист теоретически может заработать и миллион, но нижняя планка зарплаты - 100 тысяч рублей.

И уж совсем разные деньги может получить за месяц помощник руководителя/бизнес-ассистент - и 40 тысяч и миллион.

Эксперты отметили, что сейчас в Воронежской области открыты более 1 600 вакансий с заработной платой от 90 000 рублей. Чаще всего это предложения от компаний из сферы розничной торговли, информационных технологий и системной интеграции, производства продуктов питания. На большие деньги могут претендовать соискатели из сфер «Продажи», «IT, телеком» и «Производство».