В Воронеже мошенники разыграли целый спектакль, чтобы отнять у мужчины 400 тысяч рублей

Не делайте подарки мошенникам, переводя им деньги. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

51-летний житель Левобережного района стал жертвой необычного мошенничества. Начиналось все банально. Звонок мнимого сотрудника банка - «пугалки», что хакеры снимают деньги со счета и предложение перевести деньги по указанным «безопасным» реквизитам. Мужчина показал, что так просто его не обмануть, - бросил трубку.

Тогда аферисты решили прибегнуть к более сложному варианту «развода». Вскоре жителю Левобережного района позвонил другой мошенник. Он представился полицейским и предложил все-таки перевести деньги. Якобы так легче отследить действия аферистов и их разоблачить. Этому звонку мужчина поверил, поступил по инструкции мошенника. И в результате лишился 400 тысяч рублей.

- Всего 20 декабря наши сотрудники зарегистрировали еще три похожих преступления, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Еще раз напоминаем: не слушайте незнакомцев, предлагающих по телефону перевести деньги на другие счета под любыми предлогами. А если все же стали жертвой аферистов, немедленно сообщите об этом в полицию. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов быстро найти преступников.