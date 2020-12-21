В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли то ли 4, то ли 16 человек

Врачам легче не становится: число зараженных за сутки уже приближается к цифре 400. Фото: Олег ЗОЛОТО

Упорно не хотят синхронизировать свои данные по умершим от коронавируса федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с этой заразой. Так по данным, всероссийского сайта Стопкоронавирус.РФ, на утро понедельника, 21 декабря, стало известно об еще 16 смертях в Воронежской области. И это пятое место в списке худших регионов России. Чуть позже в региональном штабе выдали совсем другую цифру. По их данным, умерли четыре человека. И всего жертв коронавируса в нашем регионе стало 1184.

По двум другим показателям данные у обоих штабов одинаковые. За сутки коронавирусом заразились 384 человека. Воронежская область замыкает десятку худших регионов России. Всего с начала эпидемии в нашем регионе COVID-19 подхватили 42 331 человек.

В то же время 364 жителя Воронежской области победили эту напасть. Это девятое место в числе лучших регионов России. Всего выздоровели от коронавируса уже 40 669 наших земляков.