В Воронеже слепили снежный символ 2021 года

Снежный бык, судя по прогнозу, достоит, как минимум, до Нового года. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике "Мой и твой Воронеж" появилось фото большого быка, слепленного из снега. Символ наступающего 2021 года получился почти в натуральную величину. Судя по фото, неизвестный скульптор трудился где-то в частном секторе. Район, где можно полюбоваться снежным быком, автор поста не указал.

Эта красота растает, а вот творение нововоронежских горе-мастеров - ну очень страшную Аленку - собираются сносить. Персонаж из фильма ужасов, который местные чиновники почему-то разрешили поставить на улице, по задумке авторов должен был стать местом для романтических свиданий.